Beşiktaş'ta Salih Özcan geri sayımı! Bonservis bedeli...

Ziraat Türkiye Kupası
Orta saha transferi için Almanya’ya çıkarma yapan Beşiktaş, Borussia Dortmund ve Salih Özcan ile el sıkıştı. İşte siyah-beyazlıların milli futbolcu için ödemeye mutabık kaldığı bonservis bedeli... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesi orta saha hamlesini netleştirdi. Siyah-beyazlıların, Alman devi Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. 6 numara transferinde rotasını Almanya'ya kıran siyah-beyazlılar, listenin ilk sırasına gurbetçi ön libero Salih Özcan'ı yazdı. Kara Kartal, milli futbolcu ile tüm şartlarda anlaşmaya varırken, sözleşmesinin son senesine girdiği kulübü Borussia Dortmund'la da 3 milyon euro'ya el sıkıştığı bildirildi.

Transfer sürecinde Beşiktaş'ın yıldız maestrosu Orkun Kökçü'nün önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Milli takım kampında Orkun Kökçü'nün Salih Özcan ile birebir görüşerek Beşiktaş projesini anlattığını ve oyuncunun ikna sürecinde etkili olduğunu belirtti. 27 yaşındaki dinamo, Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı paylaşıma 'ateş' emojisi de göndermişti. Salih Özcan, bu sezon sadece 4 maçta 21 dakika şans bulurken, 27 kez milli oldu ve 1 gol attı.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

SON dönemde Alman devi Borussia Dortmund'da forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Salih Özcan'ın, Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakmasının nedenlerinden birisi de A Milli Takım. A Milli Takımımızın aday kadrosunda da sürekli yer alan isimlerden olan, Türkiye ile Dünya Kupası'nda mücadele etme hedefi bulunan 27 yaşındaki milli oyuncunun formda kalmak ve daha fazla oynamak istediği biliniyor.

