CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Amir yoklaması

Amir yoklaması

Beşiktaş yönetiminin Fiorentina'da forma giyen Amir Richardson'la ilgilendiği ileri sürüldü. Siyah- beyazlıların, babası ABD'li eski NBA oyuncusu Micheal Ray Richardson olan Faslı futbolcunun durumu hakkında bilgi almak için Serie A temsilcisi ile iletişimi geçtiği aktarıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Amir yoklaması

Beşiktaş yönetiminin Fiorentina'da forma giyen Amir Richardson'la ilgilendiği ileri sürüldü. Siyah- beyazlıların, babası ABD'li eski NBA oyuncusu Micheal Ray Richardson olan Faslı futbolcunun durumu hakkında bilgi almak için Serie A temsilcisi ile iletişimi geçtiği aktarıldı.

Yüksek temposu ile dikkat çeken ve modern oyun stiline sahip olan Faslı oyuncu, siyah-beyazlıların orta sahadaki eksikliğini kapatacak özellikleri taşıyor. Serie A'da sıkıntılı günler geçiren ve mali dengeyi yeniden sağlamak isteyen Mor Menekşeler, oyuncu satışına sıcak bakıyor. Amir Richardson kulübe önemli gelir getirecek oyuncular arasında yer alıyor.

9 MİLYON EURO BONSERVİS

Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in altyapısında yetişen ve sırasıyla Le Havre ve Reims'te de forma giyen Amir Richardson, 2024 yaz transfer döneminde 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fiorentina'ya transfer oldu.

Bu sezon 2'si Serie A, 2'si de Konferans Ligi olmak üzere toplam 4 maçta 200 dakika süre aldı.

F.Bahçe'den Frattesi çıkarması!
G.Saray'dan Ederson bombası!
DİĞER
Fenerbahçe’den 10 milyon euro istediler! Süper Lig ekibi yüksek uçtu...
Futbolda FETÖ soruşturmasında 3 Temmuz tezgahı! Kumpas sonrası Galatasaray yönetimine girdiler
G.Saray'da Onyedika gelişmesi!
F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! 00:49
F.Bahçe'ye dev gelir! F.Bahçe'ye dev gelir! 00:49
Sörloth'un anahtarı o isimde! Sörloth'un anahtarı o isimde! 00:49
Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! 00:49
Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! 00:49
Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! 00:48
Daha Eski
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? 00:48
Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! 00:48
Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! 00:48
Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! 00:48
Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! 00:48
Kavukcu’dan Barış Alper açıklaması! Kavukcu’dan Barış Alper açıklaması! 00:48