Josef’in Kartal aşkı

Süper Lig'de hem F.Bahçe hem de Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza, siyah beyazlı tribünlerle arasında bağ olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, "Beşiktaş taraftarıyla kendimi özdeşleştiriyorum çünkü onlar gibiyim. En iyi futbolcu olmayabilirim, ama tutkulu bir oyuncuydum. Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum. Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlar dışındaki karşılaşmalarda onlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.