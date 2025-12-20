CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rafa Silva’ya üç talip

Rafa Silva’ya üç talip

Ocak ayında ayrılmak isteyen Rafa Silva'ya üç takımın talip olduğu belirtiliyor. Portekizli futbolcuyu Benfica ile beraber Belçika'dan Club Brugge ve Yunan ekibi AEK yakından takip ediyor. Deneyimli yıldızın ara transfer döneminde mutlaka ayrılmak istemesi kulüpleri harekete geçirdi. Ancak Beşiktaş'ın 15 milyon euroyu net şekilde istediği vurgulandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafa Silva’ya üç talip
Ocak ayında ayrılmak isteyen Rafa Silva'ya üç takımın talip olduğu belirtiliyor. Portekizli futbolcuyu Benfica ile beraber Belçika'dan Club Brugge ve Yunan ekibi AEK yakından takip ediyor. Deneyimli yıldızın ara transfer döneminde mutlaka ayrılmak istemesi kulüpleri harekete geçirdi. Ancak Beşiktaş'ın 15 milyon euroyu net şekilde istediği vurgulandı.
Bayern Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe...
Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'a 2 ayrı suçlama! İfade vermek için İstanbul'a geldi
Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
F.Bahçe ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:15
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:13
Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! 01:06
Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! 01:04
Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! 01:04
Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! 01:03
Daha Eski
Sadettin Saran'dan ilk açıklama! Sadettin Saran'dan ilk açıklama! 00:45
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı 00:45
Anadolu Efes son periyotta yıkıldı! Anadolu Efes son periyotta yıkıldı! 00:45
Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı! Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı! 00:45
Kocalispor evinde 3 puanı kaptı! Kocalispor evinde 3 puanı kaptı! 00:45
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Rizespor maçı öncesi... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Rizespor maçı öncesi... 00:45