Rafa Silva’ya üç talip

Ocak ayında ayrılmak isteyen Rafa Silva'ya üç takımın talip olduğu belirtiliyor. Portekizli futbolcuyu Benfica ile beraber Belçika'dan Club Brugge ve Yunan ekibi AEK yakından takip ediyor. Deneyimli yıldızın ara transfer döneminde mutlaka ayrılmak istemesi kulüpleri harekete geçirdi. Ancak Beşiktaş'ın 15 milyon euroyu net şekilde istediği vurgulandı.
