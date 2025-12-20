Beşiktaş Dolmabahçe'de çıkış peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

Trendyol Süper Lig'de 17. haftada Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de son 4 iç saha maçında kazanamayan Beşiktaş, bu şanssız seriyi bitirmek istiyor. Siyah-beyazlılar ligde son 2 maçta galibiyet elde edemedi. Çaykur Rize ise ligde ve kupada aldığı başarılı sonuçlarla öne çıktı. Ligde Eyüpspor'u 3-0'la geçen Karadeniz ekibi, kupada da G.Antep'i 5-2 yendi.

İKİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER BULUNUYOR

Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'na giden Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure bu akşam olmayacak. Toure aynı zamanda kırmızı kart cezalısı olarak da bu maçta forma giyemeyecekti. Kartal'da Cengiz Ünder ile Jota da sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor önünde sahaya çıkamayacak. Beşiktaş'ta Demir Ege ve Salih Uçan'ın 11'de olması düşünülüyor. Çaykur Rizespor takımnda ise kaleci Yahia Fofana, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na katıldığı için bu akşamki mücadelede oynamayacak. Fofana yerine kaleyi Erdem Canpolat'ın koruması bekleniyor.

ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında bugüne kadar oynanan 57 resmi maçta siyah-beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor. Kara Kartal, Karadeniz temsilcisine karşı bugüne kadar 36 galibiyet alırken, 10 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. İki ekibin 11 mücadelesi ise beraberlikle tamamlandı.

SON GALİBİYET RİZE'DEN

İki takım arasında Dolmabahçe'de oynanan maçlarda Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Kartalsahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a karşı galibiyetlerde 22'ye 5'lik üstünlük kurdu. 5 maç ise berabere bitti. Ancak geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan son maçı Çaykur Rizespor 2-1 kazanmıştı.

RECEP UÇAR İKİNCİ KEZ

Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, Beşiktaş ile bu sezon ikinci kez karşılaşacak. Uçar, Konyaspor'un başında iken ligin üçüncü haftasında siyah-beyazlılara karşı 2-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılmıştı. Deneyimli hoca, bu akşam ise Çaykur Rizespor'un başında Beşiktaş'a rakip olacak.

EN SON KOCAELİSPOR

Siyah-beyazlılar iç sahadaki son galibiyetini 29 Eylül'de Kocaelispor'a karşı 3-1'lik skorla almıştı. Beşiktaş daha sonra evinde çıktığı 4 lig maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı. Kartal, lig tarihinde yaşadığı en uzun galibiyet hasretini (Aralık 1969-Nisan 1970) tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig'de 17. haftada bu akşam Ç. Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: ERSİN, GÖKHAN, PAULISTA, DJALO, EMİRHAN, SALİH, DEMIR EGE, ORKUN, CERNY, RASHICA, ABRAHAM

Çaykur Rizespor: ERDEM, TAHA, MOCSI, SAMET, HOJER, LAÇI, PAPANIKOLAU, OLAWOYIN, RAK-SAKYI, AUGUSTO, SOWE