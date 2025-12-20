CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Dolmabahçe'de çıkış peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

Beşiktaş Dolmabahçe'de çıkış peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

Evinde son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 yenilgi alan Kartal, Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Siyah-beyazlı takım, 3 puan planları yapıyor. İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Dolmabahçe'de çıkış peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

Trendyol Süper Lig'de 17. haftada Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de son 4 iç saha maçında kazanamayan Beşiktaş, bu şanssız seriyi bitirmek istiyor. Siyah-beyazlılar ligde son 2 maçta galibiyet elde edemedi. Çaykur Rize ise ligde ve kupada aldığı başarılı sonuçlarla öne çıktı. Ligde Eyüpspor'u 3-0'la geçen Karadeniz ekibi, kupada da G.Antep'i 5-2 yendi.

İKİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER BULUNUYOR

Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'na giden Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure bu akşam olmayacak. Toure aynı zamanda kırmızı kart cezalısı olarak da bu maçta forma giyemeyecekti. Kartal'da Cengiz Ünder ile Jota da sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor önünde sahaya çıkamayacak. Beşiktaş'ta Demir Ege ve Salih Uçan'ın 11'de olması düşünülüyor. Çaykur Rizespor takımnda ise kaleci Yahia Fofana, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na katıldığı için bu akşamki mücadelede oynamayacak. Fofana yerine kaleyi Erdem Canpolat'ın koruması bekleniyor.

ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında bugüne kadar oynanan 57 resmi maçta siyah-beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor. Kara Kartal, Karadeniz temsilcisine karşı bugüne kadar 36 galibiyet alırken, 10 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. İki ekibin 11 mücadelesi ise beraberlikle tamamlandı.

SON GALİBİYET RİZE'DEN

İki takım arasında Dolmabahçe'de oynanan maçlarda Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Kartalsahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a karşı galibiyetlerde 22'ye 5'lik üstünlük kurdu. 5 maç ise berabere bitti. Ancak geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan son maçı Çaykur Rizespor 2-1 kazanmıştı.

RECEP UÇAR İKİNCİ KEZ

Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, Beşiktaş ile bu sezon ikinci kez karşılaşacak. Uçar, Konyaspor'un başında iken ligin üçüncü haftasında siyah-beyazlılara karşı 2-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılmıştı. Deneyimli hoca, bu akşam ise Çaykur Rizespor'un başında Beşiktaş'a rakip olacak.

EN SON KOCAELİSPOR

Siyah-beyazlılar iç sahadaki son galibiyetini 29 Eylül'de Kocaelispor'a karşı 3-1'lik skorla almıştı. Beşiktaş daha sonra evinde çıktığı 4 lig maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı. Kartal, lig tarihinde yaşadığı en uzun galibiyet hasretini (Aralık 1969-Nisan 1970) tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig'de 17. haftada bu akşam Ç. Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: ERSİN, GÖKHAN, PAULISTA, DJALO, EMİRHAN, SALİH, DEMIR EGE, ORKUN, CERNY, RASHICA, ABRAHAM

Çaykur Rizespor: ERDEM, TAHA, MOCSI, SAMET, HOJER, LAÇI, PAPANIKOLAU, OLAWOYIN, RAK-SAKYI, AUGUSTO, SOWE

Bayern Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe...
Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'a 2 ayrı suçlama! İfade vermek için İstanbul'a geldi
Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
F.Bahçe ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:15
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:13
Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! 01:06
Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! 01:04
Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! 01:04
Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! 01:03
Daha Eski
Sadettin Saran'dan ilk açıklama! Sadettin Saran'dan ilk açıklama! 00:45
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı 00:45
Anadolu Efes son periyotta yıkıldı! Anadolu Efes son periyotta yıkıldı! 00:45
Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı! Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı! 00:45
Kocalispor evinde 3 puanı kaptı! Kocalispor evinde 3 puanı kaptı! 00:45
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Rizespor maçı öncesi... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Rizespor maçı öncesi... 00:45