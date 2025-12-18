CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Piton'a yakın markaj! Jurasek'in yerine gelecek

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Piton’a yakın markaj! Jurasek’in yerine gelecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Sol bekte değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş’ta, David Jurasek’le yolların ayrılması gündemde. Siyah-beyazlıların, Vasco da Gama forması giyen 25 yaşındaki Lucas Piton’u transfer listesine aldığı iddia edildi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Piton’a yakın markaj! Jurasek’in yerine gelecek

Beşiktaş'ta kış transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Kaleci, savunma, orta saha, sol kanat ve sol beke takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların Lucas Piton'u transfer listesine dahil ettiği ileri sürüldü. David Jurasek'ten gerek savunmada gerekse hücumda randıman alamayan ve Çekyalı oyuncuyla yolları ayırması beklenen yönetimin Vasco da Gama'da forma giyen 25 yaşındaki yıldıza kanca attığı aktarıldı.

HÜCUM YÖNÜ DE KUVVETLİ

DAZN'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı kurmayların Brezilyalı futbolcuyu yakın takibe aldığı belirtildi. Savunmanın yanı sıra hücum aksiyonlarında da etkin bir rol oynayan Lucas Piton, isabetli ortalarının yanı sıra kilit paslarıyla dikkat çekiyor. Kanatlardan pozisyon üretiminde bu sezon büyük sıkıntı yaşayan siyah- beyazlı takıma ilaç olacak profilde bir oyuncu.

ALTERNATİF HADJAM

Sol bek transferi için alternatifler bulunuyor. Görüşmelere başlanan Jaouen Hadjam için Young Boys'un 10 milyon euro bonservis bedeli talebi, transferi şu aşamada zorlaştırıyor. Beşiktaş yönetimi İsviçre kulübünden indirim talep ediyor.

ASİST MAKİNESİ

Forma istikrarı ile dikkat çeken Lucas Piton, Vasco da Gama formasıyla 4 ayrı kulvarda 55 maçta forma şansı buldu. Ofansa verdiği katkıyla öne çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 kez ağları havalandırırken, 12 asist yaptı.

SON DAKİKA
