Rizespor’a bileniyorlar

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.