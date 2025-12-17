TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan kaleci harekatı! İşte listedeki 2 isim

Kaleci rotasyonuna güç katmak isteyen Beşiktaş, iki önemli kaleciyi listesinde tutuyor. Siyah-beyazlılar, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Marc Andre Ter Stegen ve Chelsea'de bu sezon geri planda kalan Filip Jorgensen'i takip ediyor. Siyah-beyazlılar kalede yabancı transferine ağırlık veriyor. Ocak ayında bu bölgede adımların atılması bekleniyor. Kısa sürede harekete geçileceği vurgulanıyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Bu sezon yaşadığı operasyon sonrası Barcelona'da henüz resmi bir maçta forma giymeyen 33 yaşındaki Marc Andre Ter Stegen'in kontratı 2028'de bitiyor. Ancak Barça'nın Alman kaleciyi kiralık olarak bir takıma gönderebileceği ifade edildi. Aynı şekilde Chelsea ile sözleşmesi Haziran 2031'e kadar sürecek 23 yaşındaki Filip Jorgensen için de benzer şekilde kiralama yönteminin devreye alınabileceği kaydediliyor.

ÖNCELİK CHELSEA'DE

Kartal'da kaleci transferinde ön plana çıkan umut verdi isimlerden Filip Jorgensen'in önceliğinin Chelsea'de kalmak olduğu belirtildi. Danimarka Milli Takımı'nda da oynayan 23 yaşındaki eldivenin İngiltere'de devam ederek fırsat arayacağı vurgulandı.

ERSİN DERBİDE UMUT VERDİ

Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalmasına karşın kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansı öne çıktı. Derbide tam 10 kurtarış yapan Ersin, 2020-21 sezonundaki başarılı dönemini anımsattı. Kaleci transferi yapacak Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun performansı da bu noktada belirleyici olacak.