Elazığ’da anlamlı buluşma

Beşiktaş anlamlı bir projeye destek veriyor. Elazığ, 21-23 Aralık tarihleri arasında geniş kapsamlı bir sosyal sorumluluk hareketine ev sahipliği yapacak. Beşiktaş U-16 ve U-17 Akademi takımlarından oluşan karma takımın sporcuları; Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve Elazığspor'un koordinasyonuyla kente gelerek koruma altındaki çocuklarla buluşacak. Karma takım, 23 Aralık Salı da Elazığ Stadyumu'nda Elazığspor'la dostluk maçında karşılaşacak.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER