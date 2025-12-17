CANLI SKOR ANA SAYFA
Elazığ'da anlamlı buluşma

Elazığ’da anlamlı buluşma

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Elazığ’da anlamlı buluşma

Beşiktaş anlamlı bir projeye destek veriyor. Elazığ, 21-23 Aralık tarihleri arasında geniş kapsamlı bir sosyal sorumluluk hareketine ev sahipliği yapacak. Beşiktaş U-16 ve U-17 Akademi takımlarından oluşan karma takımın sporcuları; Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve Elazığspor'un koordinasyonuyla kente gelerek koruma altındaki çocuklarla buluşacak. Karma takım, 23 Aralık Salı da Elazığ Stadyumu'nda Elazığspor'la dostluk maçında karşılaşacak.

