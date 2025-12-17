Elazığ’da anlamlı buluşma

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş anlamlı bir projeye destek veriyor. Elazığ, 21-23 Aralık tarihleri arasında geniş kapsamlı bir sosyal sorumluluk hareketine ev sahipliği yapacak. Beşiktaş U-16 ve U-17 Akademi takımlarından oluşan karma takımın sporcuları; Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve Elazığspor'un koordinasyonuyla kente gelerek koruma altındaki çocuklarla buluşacak. Karma takım, 23 Aralık Salı da Elazığ Stadyumu'nda Elazığspor'la dostluk maçında karşılaşacak.