Ziraat Türkiye Kupası
Bedavaya sol bek!

Bedavaya sol bek!

Beşiktaş, Y.Boys’tan Hadjam’ın yanı sıra Utrecht’ten El Karouani için de nabız yokluyor. Africa Foot; siyahbeyazlıların kontratı bitecek Faslı sol beki bonservissiz almak istediğini yazdı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bedavaya sol bek!
Sol beke takviye mutlak takviye yapması beklenen Beşiktaş, iki oyuncuyu listesine aldı. İsviçre'de Young Boys'tan Hadjam ve Hollanda'da Utrecht'ten Souffian El Karouani, liste başı olan isimler. Africa Foot'un haberine göre; Kara Kartal'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki savunmacıyı bonservissiz olarak renklerine bağlamak istediği ve bu doğrultuda ikna turlarına çıkacağı vurgulandı. Siyah-beyazlıların yanı sıra İspanya'dan Real Betis, Hollanda'dan PSV Eindhoven, Portekiz'den Porto gibi takımlar da El Karouani'yle ilgileniyor. Bu sezon 26 maçta forma giyen Faslı sol bek, 3 gol, 14 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 5 kez milli olan El Karouani, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna ise seçilemedi.
