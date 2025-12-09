CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş İstanbul kabusu

İstanbul kabusu

Geçen hafta Karagümrük’ü 2-0 yenerek moral bulan siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Bayo’nun golleriyle iki kez yenik duruma düşen Kartal’ın sayılarını Toure ve Abraham kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50
İstanbul kabusu

Beşiktaş Süper Lig'deki istikrarsız grafiğini sürdürüyor. Karagümrük'ü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 yenerek moral bulan siyah-beyazlı takım, 15. haftada konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Kartal'ın Tüpraş Stadı'ndaki galibiyet özlemi 4 maça çıktı. Kendi evinde Gençlerbirliği'ne 2-1, Fenerbahçe'ye ise 3-2 mağlup olan Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Konuk takım Gökhan'ın hatası sonrası Ersin'le karşı karşıya kalan Bayo'nun golüyle 7'nci dakikada öne geçti. 35'te kaleci Zafer'in uzaklaştırmak istediği top, Bilal'e çarparak ağlarla buluştu, skora denge geldi. İlk yarı 1-1 eşitlikle geçildi. 66'da günün başarılı ismi Bayo, Emirhan'ın hatasında kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Bu gole 4 dakika sonra Abraham kafa vuruşuyla yanıt verdi. Kalan dakikalarda iki takım da girdikleri pozisyonlardan yararlanamayınca temposu ve heyecanı yüksek maç 2-2 sonuçlandı.

FELİX UDUOKHAİ İZİN ALDI

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı. Babaannesinin vefatı nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'dan izin alarak Almanya'ya giden Alman oyuncu, kırmızı-siyahlı takıma karşı görev yapamadı. Uduokhai son antrenmanda da yer almamıştı.

RIDVAN GERİ DÖNDÜ

Trendyo lSüper Lig'de geçen hafta Fatih Karagümrük karşısında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Rıdvan Yılmaz ilk 11'e geri döndü. 24 yaşındaki futbolcu 1 maç aranın ardından Gaziantep FK karşısında sol bekte görev yaptı. David Jurasek ise yedek kulübesinde görev bekledi.

EL BİLAL YİNE FORVET

Teknik direktör Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçında olduğu gibi Tammy Abraham'ı yedek kulübesinde oturttu. İleri uçta El Bilal Toure'ye görev veren 52 yaşındaki teknik adam, kanatları ise Cengiz Ünder ve Jota Silva'dan oluşturdu. Cerny yine forvet arkası oynadı.

