Ziraat Türkiye Kupası
Derbide yoklar

Derbide yoklar

Beşiktaş’ta Gaziantep maçında sakatlanan Cengiz Ünder ile Jota Silva, hafta sonu oynanacak olan derbide oynayamayacaklar

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50
Derbide yoklar

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, dün Gaziantep maçında iki şok birden yaşadı. 23'üncü dakikada Cengiz Ünder attığı depar sonrasında sakatlandı. Milli oyuncunun yerine ise Milot Rashica oyuna dahil oldu. Cengiz'in sakatlığı sonrasında ise bir kötü haber de Jota Silva'dan geldi. İlk yarının son anlarında girdiği pozisyonda yerde kalan Portekizli oyuncu, sakatlık yaşadı ve ikinci yarıya çıkamadı. Jota'nın yerine ise Abraham oyuna girdi. İki oyuncunun da MR'dan sonra durumları netleşecek. Trabzonspor derbisinde iki oyuncu da oynayamayacak.

