Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, son oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Jota ve Cengiz Ünder için açıklama yaptı. 2 yıldız isim gelen haber Trabzonspor maçı öncesi moralleri bozdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 14:13 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 14:21
Beşiktaş, son oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Jota ve Cengiz Ünder için açıklama yaptı.

İŞTE RESMİ SİTEDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 45. dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23. dakiasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçti.

Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır.

Jota Silva ile Cengiz Ünder'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır

