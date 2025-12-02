CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş’ta Tammy Abraham defteri kapanıyor! Ayrılık için düğmeye basıldı

Formayı El Bilal Toure’ye kaptıran Tammy Abraham için karar verildi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın İngiliz golcüyü gelecek planlarında düşünmediği, Başkan Serdal Adalı’nın ise oyuncunun satışı adına menajerlerle temasa geçtiği belirtildi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 15:25
Beşiktaş'ın sezon başındaki flaş transferlerinden Tammy Abraham'da yolun sonu göründü. Siyah-beyazlı forma altında beklenen etkiyi yaratamayan İngiliz golcünün takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TEKNİK HEYETTEN VETO GELDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın, Tammy Abraham'ın takımın geleceği için planladığı yapının bir parçası olmadığını yönetime iletti. İngiliz forvetin performansının istikrarsız bulunması ve El Bilal Toure'nin form grafiğini yükseltmesi kararın temel gerekçesi olarak gösterildi.

ADALI MENAJERLERLE GÖRÜŞTÜ

Bu raporun ardından Başkan Serdal Adalı'nın, Abraham'ın elden çıkarılması için menajerlerle temas kurduğu ifade edildi. Yönetimin, oyuncunun bonservisinden gelir elde ederek kadro yapılanmasında yeni hamlelere alan açmayı hedeflediği aktarıldı.

RAKAMLAR BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

28 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maça çıkarken 10 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Abraham'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor.

