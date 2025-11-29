CANLI SKOR ANA SAYFA
Benfica Başkanı Rui Costa'dan Rafa Silva açıklaması! "Beşiktaş'ın oyuncusu"

Benfica Başkanı Rui Costa’dan Rafa Silva açıklaması! “Beşiktaş’ın oyuncusu”

Beşiktaş’tan ayrılmak istediği konuşulan ve adı Benfica ile anılan Rafa Silva için Portekiz devinden net mesaj geldi. Başkan Rui Costa, “Rafa Silva bizim oyuncumuz değil, bu konu şu an gündemimizde yok” diyerek iddialara kapıyı kapattı. İşte Rui Costa’nın açıklamaları… (BJK spor haberleri)

Benfica Başkanı Rui Costa’dan Rafa Silva açıklaması! “Beşiktaş’ın oyuncusu”

Beşiktaş'ta 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinden bu yana ağrılarını gerekçe göstererek antrenmanlara ve maçlara çıkmayan Rafa Silva'nın takımdan ayrılma isteği gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Portekizli yıldızın eski takımı Benfica'ya geri dönebileceği iddiaları ise Portekiz basınında geniş yer bulmuştu.

Bu gelişmeler üzerine, Benfica Başkanı Manuel Rui Costa'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Nacional ile oynayacakları karşılaşma öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rui Costa, Rafa Silva iddialarına kesin bir dille karşılık verdi.

"RAFA SILVA BEŞİKTAŞ'IN OYUNCUSU"

Bir gazetecinin, "Rafa Silva'nın Benfica'ya dönebileceği söyleniyor. Taraftara bir Noel hediyeniz olacak mı?" sorusuna tecrübeli başkan şu sözlerle yanıt verdi:

"Rafa Silva, Beşiktaş'ın oyuncusu. Benfica oyuncusu değil. Bu yüzden şu anda bunu konuşmanın bir anlamı yok. Noel hediyesi vermesi gerekenler ise şu an burada olan ve yıl sonuna kadar oynayacağımız maçları kazanmak için çalışan mevcut oyuncularımızdır."

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

32 yaşındaki Portekizli futbolcunun Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar geçerli 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetim ise oyuncunun ayrılma taleplerine karşı şu ana kadar taviz vermiş değil.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bugüne dek 65 maçta görev yapan Rafa Silva, 23 gol ve 16 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

