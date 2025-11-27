CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sınıfta kaldı

Sınıfta kaldı

Sergen Yalçın’ın yönetimindeki Beşiktaş 12 lig maçında 18 puan aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sınıfta kaldı

Beşiktaş'ta 2'nci Sergen Yalçın dönemi büyük bir hayal kırıklığıyla devam ediyor. Lozan maçı sonrası Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından 30 Ağustos 2025'te takımın başına getirilen deneyimli teknik adam beklentilerin çok uzağında kaldı.

Siyah-beyazlı takım Samsunspor beraberliği sonrası zirve yarışında Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşerken, bir grup taraftar Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.

52 yaşındaki çalıştırıcının yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 12 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu süreçte hanesine 18 puan yazdıran Kartal, aynı sayıda puan kaybederek taraftarlarına üzüntü yaşattı. 1.50 puan ortalaması yakalayan 52 yaşındaki teknik adam, Valerien Ismael, Solskjaer, van Bronckhorst ve Fernando Santos'un gerisinde kaldı

Valerien Ismael ve Ole Gunnar Solskjaer 1.72, Giovanni van Bronckhorst 1.70, Serdar Topraktepe iki dönemde 2.00 ve 1.44, yerden yere vurulan Santos 1.56 ortalama tutturmuştu.

EN BAŞARILISI ŞENOL GÜNEŞ

Siyah-beyazlı takımda son 3.5 yıllık periyotta en başarılı teknik direktör Şenol Güneş oldu. Tecrübeli teknik adam ikinci döneminde 2.22 puan ortalaması yakaladı. 73 yaşındaki çalıştırıcı ilk döneminde Kartal'ı 2 kez şampiyonluğa ulaştırmıştı.

TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
G.Saray'dan acil çağrı: Lookman
DİĞER
Şampiyonlar Ligi’nde son puan durumu! İşte Galatasaray'ın yeni yeri...
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
F.Bahçe'den Skriniar kararı!
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:17
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:17
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:16
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:14
Liverpool dibe çöktü! Liverpool dibe çöktü! 01:07
Arsenal liderliği aldı Arsenal liderliği aldı 01:07
Daha Eski
Fransa'da tam 8 gol! Fransa'da tam 8 gol! 01:07
7 gollü maçta kazanan Real Madrid 7 gollü maçta kazanan Real Madrid 01:06
Liverpool dibe vurdu! Liverpool dibe vurdu! 01:04
Arsenal liderliği aldı Arsenal liderliği aldı 00:59
Fransa'da tam 8 gol! Fransa'da tam 8 gol! 00:57
7 gollü maçta kazanan Real Madrid 7 gollü maçta kazanan Real Madrid 00:56