Sınıfta kaldı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta 2'nci Sergen Yalçın dönemi büyük bir hayal kırıklığıyla devam ediyor. Lozan maçı sonrası Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından 30 Ağustos 2025'te takımın başına getirilen deneyimli teknik adam beklentilerin çok uzağında kaldı.

Siyah-beyazlı takım Samsunspor beraberliği sonrası zirve yarışında Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşerken, bir grup taraftar Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.

52 yaşındaki çalıştırıcının yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 12 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu süreçte hanesine 18 puan yazdıran Kartal, aynı sayıda puan kaybederek taraftarlarına üzüntü yaşattı. 1.50 puan ortalaması yakalayan 52 yaşındaki teknik adam, Valerien Ismael, Solskjaer, van Bronckhorst ve Fernando Santos'un gerisinde kaldı

Valerien Ismael ve Ole Gunnar Solskjaer 1.72, Giovanni van Bronckhorst 1.70, Serdar Topraktepe iki dönemde 2.00 ve 1.44, yerden yere vurulan Santos 1.56 ortalama tutturmuştu.

EN BAŞARILISI ŞENOL GÜNEŞ

Siyah-beyazlı takımda son 3.5 yıllık periyotta en başarılı teknik direktör Şenol Güneş oldu. Tecrübeli teknik adam ikinci döneminde 2.22 puan ortalaması yakaladı. 73 yaşındaki çalıştırıcı ilk döneminde Kartal'ı 2 kez şampiyonluğa ulaştırmıştı.