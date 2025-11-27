CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Beşiktaş'ta bir süredir antrenmanlarda yer almayan Rafa Silva konusunda yönetim kararını verdi. Siyah beyazlılar, Portekizli oyuncu için flaş bir menajerle iletişime geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı! Takımdan ayrılacak mı?
Beşiktaş'ta 2 Kasım'dan bu yana idmanlara çıkmayan ve takımdan ayrılmak istediğini belirten Rafa Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızdan iyi bir bonservis kazanıp yollarını ayırmak isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar rotasını Körfez'e çevirdi. Takvim'de yer alan habere göre yönetimin, Suudi Arabistan ve Katar takımlarıyla iyi bağlantılara sahip bir menajerle görüşüp Rafa Silva'yı bu ülkelerdeki takımlara önermesi için yetki verdiği öğrenildi. Portekizli yıldızla ilgilenen takımlarla temasa geçmeye başlayan menajerin devre arasında Beşiktaş'a teklif getirme ihtimalinin yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında. Son olarak 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe maçında forma giyen ve bu maçın ardından Beşiktaş ile olan bağlarını koparan dene- yimli futbolcunun SiyahBeyazlı takımda devre arasına kadar forma giyip giyemeyeceği merak konusu, Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asiste imza attı.
Sörloth seferi! Atletico Madrid...
TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi"
F.Bahçe'den Skriniar kararı!
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:17
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:17
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:16
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:14
Liverpool dibe çöktü! Liverpool dibe çöktü! 01:07
Arsenal liderliği aldı Arsenal liderliği aldı 01:07
Daha Eski
Fransa'da tam 8 gol! Fransa'da tam 8 gol! 01:07
7 gollü maçta kazanan Real Madrid 7 gollü maçta kazanan Real Madrid 01:06
Liverpool dibe vurdu! Liverpool dibe vurdu! 01:04
Arsenal liderliği aldı Arsenal liderliği aldı 00:59
Fransa'da tam 8 gol! Fransa'da tam 8 gol! 00:57
7 gollü maçta kazanan Real Madrid 7 gollü maçta kazanan Real Madrid 00:56