Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı! Takımdan ayrılacak mı?

Beşiktaş'ta 2 Kasım'dan bu yana idmanlara çıkmayan ve takımdan ayrılmak istediğini belirten Rafa Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızdan iyi bir bonservis kazanıp yollarını ayırmak isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar rotasını Körfez'e çevirdi. Takvim'de yer alan habere göre yönetimin, Suudi Arabistan ve Katar takımlarıyla iyi bağlantılara sahip bir menajerle görüşüp Rafa Silva'yı bu ülkelerdeki takımlara önermesi için yetki verdiği öğrenildi. Portekizli yıldızla ilgilenen takımlarla temasa geçmeye başlayan menajerin devre arasında Beşiktaş'a teklif getirme ihtimalinin yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında. Son olarak 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe maçında forma giyen ve bu maçın ardından Beşiktaş ile olan bağlarını koparan dene- yimli futbolcunun SiyahBeyazlı takımda devre arasına kadar forma giyip giyemeyeceği merak konusu, Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asiste imza attı.