Beşiktaş'tan çifte operasyon! Ter Stegen ve Salih Özcan...

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesi hazırlıklar hız kazandı. Siyah-beyazlılar, kadrosuna iki önemli ismi katmayı hedefliyor. Ocak ayında Barcelona'dan kaleci Marc Andre Ter Stegen ve Borussia Dortmund'dan orta saha oyuncusu Salih Özcan listede yer alıyor. Almanya'da yayın yapan Kicker, Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Ter Stegen ile yakından ilgilendiğini yazdı. Kicker'ın haberinde Kartal'ın Alman eldiveni satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi. Son kararın Barça ile 2028'e kadar sözleşmesi olan deneyimli kalecide olduğu bildirildi.

DÜNYA KUPASI HAYALİ

Siyah-beyazlılarda Marc Andre Ter Stegen'in yanı sıra orta sahaya da takviye planlanıyor. Kartal'ın Borussia Dortmund'da forma giyen 27 yaşındaki Salih Özcan'ı istediği vurgulandı. Alman basını, bu sezon Dortmund'da süre bulmaktan zorlanan Salih'in ayrılmaya sıcak baktığını yazdı. Milli futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nı düşünerek sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini vurguladı. Beşiktaş'ın Salih'i kadrosuna katmak için ön planda duran kulüplerden olduğu kaydedildi. 27 yaşındaki Salih Özcan bu sezon sadece 4 resmi maçta forma giyebildi.

İSPANYA'YA ENFES GOL ATTI

Salih Özcan bu sezon Borussia Dortmund'da istediği süreyi alamasa da A Milli Takımımız'da Vincenzo Montella'nın en güvendiği isimlerden biri konumunda. 27 yaşındaki orta saha, İspanya ile 2-2 berabere kaldığımız maçta attığı golle beğeni kazandı. Salih'in daha fazla oynamak ve Dünya Kupası hedefiyle ayrılmaya sıcak baktığı kaydediliyor.

SAKATLIĞINI GERİDE BIRAKTI

Sırt ağrıları yüzünden ameliyat olan Marc Andre Ter Stegen sakatlığını tamamen atlattı. Kasım ayı sonuyla beraber takıma katılacak duruma gelen Alman eldivenin aralık ayından itibaren forma giyebileceği belirtildi. 33 yaşındaki kalecinin şu anda Barcelona'da rotasyona girmesinin zor olduğu dile getirildi.

TER STEGEN SÜRE ALMADI

Barcelona'da ocak ayında kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Marc Andre Ter Stegen bu sezon süre almadı. Ter Stegen geçen sezon da Barça'da sadece 8 resmi maça çıkmıştı. Alman eldivene gelecek tekliflere La Liga devinin hazır olduğu ifade edildi.

MANCHESTER UNITED İZLİYOR

Beşiktaş'ın kaleci transferi için gündeminde olduğu belirtilen Marc Andre Ter Stegen'i Manchester United da takip ediyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde, ManU'nun ara transfer döneminde 33 yaşındaki Alman kaleci için girişimlerde bulunabileceği kaydedildi. Kaledeki rotasyonda şu anda istediği verimi alamadığı yazılan Premier Lig ekibinin, Ter Stegen'in tecrübesine güvendiği dile getirildi.