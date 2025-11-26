Beşiktaş'ta Abraham için flaş karar! Devre arasında...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tammy Abraham, beklentileri karşılayamadı. İngiliz futbolcu son dönemde yüksek sesle eleştirilmeye başlanırken, devre arası yaklaşırken gözden düşmüş durumda. 28 yaşındaki oyuncu için yazın 2 milyon Euro kiralama, 13 milyon Euro da satın alma maliyetine giren Beşiktaş, 4 yıllık maaş olarak da 26.5 milyon Euro garanti bedele imza atmıştı. Sabah'ın haberine göre, teknik ekibin isteklerini henüz karşılamayan futbolcu için ocak ayında teklif gelmesi durumunda değerlendirme kararı alındı.

YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLECEK

Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi, bu sezon 19 resmi maçta 10 gol, 2 asist yapsa da performansı ciddi şekilde tartışılıyor. Özellikle ligde 13 karşılaşmada 5 gol, 1 asist kaydeden Abraham'ın, attıkları değil kaçırdıkları gündeme geliyor. Teknik ekibin, santrforda etkisi düşen yıldız ismi yedek kulübesine çekerek yerine El Bilal Toure'yi kaydırmayı planladığı gelen haberler arasında.