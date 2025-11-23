Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Samsunspor'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk golü 57. dakikada geldi. Siyah-beyazlılar, Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından Samsunspor, 66. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet için hamleler yapsa da sonuç değişmedi. Bu beraberlikle Beşiktaş puanını 21'e, Samsunspor ise 24'e yükseltti.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Karagümrük deplasmanına çıkacak. Samsunspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

13. dakikada Samsunspor atağında Eyüp'ün pasında topla buluşan Ndiaye'nin ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Van Drongelen'in kafayla indirdiği topu alan Holse'nin, penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı kurtardı.

36. dakikada sol taraftan yapılan ortada top ceza sahası içinde Cerny'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Orkun, topu çeldi. Pozisyonun devamında Cengiz'in sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak Samsunspor savunmasından döndü.

37. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlağın, Borevkovic'in eline çarpa ihtimali sebebiyle pozisyonu izlemek için kenara geldi. Karaoğlan pozisyonu izledikten sonra oyunu devam ettirdi.

45+3. dakikada Cerny'in sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

55. dakikada Cengiz'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Bilal Toure, Borevkovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelere gönderdi. 1-0

66. dakikada Cengiz Ünder'in geri pasında Paulista'nın kontrol edemediği topu kapan Ndiaye, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluşturdu. 1-1

71. dakikada savunma arkasına atılan pasta topu kontrol eden Holse'nin sol çaprazdan vuruşunda top uzak köşeden dışarı gitti.

76. dakikada Jota Silva'nın kafa pasında savunma arkasında topla buluşan El Bilal Toure'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yakın direkten dışarı gitti.

82. dakikada Moundilmadji'nin sağ taraftan pasında Polat Yaldır'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

CENGİZ ÜNDER'DEN BÜYÜK HATA

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Cengiz Ünder, attığı golün yanı sıra yaptığı hatayla maça damga vurdu.

El Bilal Toure'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cengiz, 57. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Siyah-beyazlı oyuncu karşılaşmanın 66. dakikasında ise Samsunspor'un golünde öne çıktı. Beşiktaş hücuma çıkmak üzereyken kendi ceza alanındaki Gabriel Paulista'ya verdiği pası kapan Ndiaye, Samsunspor'un beraberlik golünü kaydetti.

Cengiz Ünder 70. dakikada ise yerini Jota Silva'ya bıraktı.

KALEDEKİ SORUN DEVAM EDİYOR

Bu sezon yediği gollerle dikkati çeken Beşiktaş, Samsunspor karşısında da kalesini gole kapatamadı.

Ligde sadece Kayserispor ve Konyaspor ile oynanan erteleme maçlarında gol yemeyen siyah-beyazlı ekip, kalesinde toplam 17 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı ön eleme maçlarının tümünde kalesini gole kapatamazken, Shakhtar Donetsk (6), St. Patrick's (3), Lausanne (2) maçlarında 11 gol yedi.

DOLMABAHÇE'DE GALİBİYETİ UNUTTU

Beşiktaş, kendi evinde oynadığı lig maçlarında galibiyete hasret kaldı.

Bu sezon Tüpraş Stadı'nda 6. maçına çıkan siyah-beyazlı ekip; ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor ile oynadığı maçları kazanarak hanesine 9 puan yazdırdıktan sonra bir daha galibiyet yüzü göremedi.

Dolmabahçe'de galibiyet sevincini unutan siyah-beyazlılar daha sonra ev sahibi olduğu maçlarda Gençlerbirliği'ne 2-1, Fenerbahçe'ye 3-2 yenilirken Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

ÖNE GEÇTİĞİ MAÇTA YİNE PUAN KAYBETTİ

Beşiktaş bu sezon öne geçtiği bir maçta daha puan kaybıyla ayrıldı.

Gençlerbirliği maçında öne geçen golü attıktan sonra rakibine mağlup olarak 3 puan kaybeden siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçında da 3 puan bıraktı.

Galatasaray ve Kasımpaşa karşısında da öne geçmesine rağmen rakipleriyle berabere kalan siyah-beyazlıların öne geçip puan bıraktığı son maç Samsunspor müsabakası oldu.

SAMSUNSPOR'U İSTANBUL'DA YİNE YENEMEDİ

Beşiktaş'ın Samsunspor'a karşı İstanbul'da galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Kırmızı-beyazlı rakibi karşısında son galibiyetini 1 Şubat 2006 tarihinde 3-0'la alan Beşiktaş daha sonra rakibini konuk ettiği 4 karşılaşmada rakibine üstünlük kuramadı. Taraflar arasında bu süreçte 3 müsabaka beraberlikle sona ererken, Samsunspor 1 galibiyet elde etti.

2011-2012 sezonunda Samsunspor'un 1-0'lık galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlıların yenilmezlik serisinde 2023-2024 sezonundaki maç 1-1, geçen sezonki müsabaka ise golsüz sona ermişti. Samsunspor bu akşam 1-1 sona eren maçta da rakibine yenilmeyerek Beşiktaş'ın galibiyet sevincine bir kez daha izin vermedi.

YÖNETİM İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın uzatma dakikalarında Serdal Adalı yönetimini istifaya davet etti.

Oynanan oyundan ve skordan memnun olmayan siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim istifa" diye tezahürat yaptı.