Thomas Reis: Penaltıdan emin değilim, daha fazlasını hak ettik!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Samsunspor, deplasmandaki namağlup serisini 8 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar ise evinde oynadığı son üç maçı kazanamayarak puan kayıplarını sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, mücadeleyi ve takımının performansını değerlendirdi.

"PENALTIDAN EMİN DEĞİLİM"

Reis, Beşiktaş'ın penaltı golüyle öne geçtiği pozisyona dair emin olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün takım halinde çok iyi performans gösterdik. İlk yarının ilk 35 dakikasında çok iyiydik ancak sonrasında tempomuzu kaybettik. Ceza sahası etrafında çok basit top kayıpları yaptık ve rakibi oyuna ortak ettik. İkinci yarının başında talihsiz bir penaltı oldu. Penaltı olup olmadığından emin değilim ama sonuçta karar verildi ve 1-0 geriye düştük."

Alınan 1 puanın değerli olduğunu söyleyen Reis, "Takım halinde inancımızı kaybetmedik. Attığımız golle 1 puanı aldık. 90 dakikanın geneline bakınca daha fazlasını hak eden taraftık. Yine de 1 puandan dolayı mutluyum." dedi.

"YOĞUN MAÇ TEMPOSUNDAN KEYİF ALMALIYIZ"

Samsunspor'un hem ligde hem Avrupa'da yoğun bir fikstürden geçtiğini hatırlatan Reis, bu durumun bir bahane olmaması gerektiğini vurguladı:

"3 günde bir maç oynuyoruz. Konferans Ligi'nde çok iyi durumdayız. Saat farkı ve uzun seyahat bizi zorlayacak ama ben hiçbir zaman bahaneye sarılan biri olmadım. Oyuncularımız kısa sürede toparlanacaktır. Konferans Ligi kadrosuna yazdıramadığımız için 2 eksik isim var, U19'dan oyuncular çağıracağız."

Reis, hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iyi performans sergilemek istediklerini söyleyerek sözlerini tamamladı:

"Bu yoğun maç temposundan keyif almalıyız. Samsun'u ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."