CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş tribünlerinden yönetime ve Sergen Yalçın’a sert tepki

Beşiktaş tribünlerinden yönetime ve Sergen Yalçın’a sert tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, Samsunspor maçının son anlarında ve bitiminde hem yönetime hem de teknik direktör Sergen Yalçın’a istifa çağrısında bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 19:16
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş tribünlerinden yönetime ve Sergen Yalçın’a sert tepki

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ın Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada tribünlerde gergin anlar yaşandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, son dakikalarda başlayan protestolarını maç bitiminde de sürdürdü.

Beşiktaşlı taraftarlar ilk olarak Başkan Serdal Adalı ve yönetimine yönelik "istifa" tezahüratlarında bulundu. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte bu tepki teknik direktör Sergen Yalçın'a da yöneldi.

Tribünlerden yükselen "Sergen Yalçın istifa" sesleri, statta tansiyonu artırırken taraftarlar ayrıca "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" tezahüratıyla tepkilerini dile getirdi.

Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok!
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Tedesco: Futbolcularıma saygı duyulmasını isterim
Frankfurt’tan Szymanski hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco: Futbolcularıma saygı duyulmasını isterim Tedesco: Futbolcularıma saygı duyulmasını isterim 19:20
Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! 19:16
Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! 19:02
Kasımpaşa'dan 2. yarıda geri dönüş! Kasımpaşa'dan 2. yarıda geri dönüş! 18:59
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 18:27
Vanspor son nefeste beraberliği kurtardı! Vanspor son nefeste beraberliği kurtardı! 18:13
Daha Eski
Stanimir Stoilov: Hücumda iyi değildik Stanimir Stoilov: Hücumda iyi değildik 18:06
Beşiktaş–Samsunspor maçında sahaya martı indi! Beşiktaş–Samsunspor maçında sahaya martı indi! 18:05
Galatasaray MCT Technic evinde galip! Galatasaray MCT Technic evinde galip! 17:56
Beşiktaş–Samsunspor maçında tartışmalı an! Beşiktaş–Samsunspor maçında tartışmalı an! 17:46
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:39
F.Bahçe Aydın’da fırtına gibi esti! F.Bahçe Aydın’da fırtına gibi esti! 17:37