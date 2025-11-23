Beşiktaş tribünlerinden yönetime ve Sergen Yalçın’a sert tepki

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ın Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada tribünlerde gergin anlar yaşandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, son dakikalarda başlayan protestolarını maç bitiminde de sürdürdü.

Beşiktaşlı taraftarlar ilk olarak Başkan Serdal Adalı ve yönetimine yönelik "istifa" tezahüratlarında bulundu. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte bu tepki teknik direktör Sergen Yalçın'a da yöneldi.

Tribünlerden yükselen "Sergen Yalçın istifa" sesleri, statta tansiyonu artırırken taraftarlar ayrıca "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" tezahüratıyla tepkilerini dile getirdi.