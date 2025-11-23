CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş–Samsunspor maçında tartışmalı an! VAR incelemesi penaltı çıkarmadı

BeşiktaşSamsunspor maçında tartışmalı an! VAR incelemesi penaltı çıkarmadı

Mücadelenin 37. dakikasında Tammy Abraham’ın ceza sahasında aldığı darbe sonrası Atilla Karaoğlan VAR ekranına çağrıldı ancak pozisyon penaltı olarak değerlendirilmedi. İşte o pozisyon... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 17:47 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 17:54
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş–Samsunspor maçında tartışmalı an! VAR incelemesi penaltı çıkarmadı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Samsunspor'u konuk etti. Mücadelenin 37. dakikasında siyah-beyazlılar adına kritik bir pozisyon yaşandı.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, ceza sahası içinde kafa bölgesine aldığı darbe sebebiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden değerlendirmek için monitöre davet edildi.

Karaoğlan, uzun süren incelemenin ardından müdahaleyi penaltı olarak yorumlamadı ve oyunu devam ettirme kararı aldı.

İŞTE O POZİSYON

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

Beşiktaş-Samsunspor | CANLI
D&R REKLAM
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Frankfurt’tan Szymanski hamlesi!
G.Saray stoperini Rusya'da buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş–Samsunspor maçında tartışmalı an! Beşiktaş–Samsunspor maçında tartışmalı an! 17:46
F.Bahçe Aydın’da fırtına gibi esti! F.Bahçe Aydın’da fırtına gibi esti! 17:37
Beşiktaş ve Samsunspor'dan 'Kadına Şiddete Hayır' mesajı Beşiktaş ve Samsunspor'dan 'Kadına Şiddete Hayır' mesajı 17:04
Sergen Yalçın:2-3 plan... Sergen Yalçın:2-3 plan... 16:26
G.Saray stoperini Rusya'da buldu! G.Saray stoperini Rusya'da buldu! 16:00
İşte Trabzonspor'un İstanbul kafilesi İşte Trabzonspor'un İstanbul kafilesi 15:42
Daha Eski
Ümraniyespor evinde galip! Ümraniyespor evinde galip! 15:37
Iğdır Erzurumspor'u devirdi Iğdır Erzurumspor'u devirdi 15:31
G.Saray'da Union SG maçı hazırlıkları başladı G.Saray'da Union SG maçı hazırlıkları başladı 15:24
Lando Norris ve Oscar Piastri Las Vegas GP'sinden diskalifiye edildi Lando Norris ve Oscar Piastri Las Vegas GP'sinden diskalifiye edildi 15:22
Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 14:49
İtalyan devinden Lewandowski'ye kanca! Herkes Milan derken... İtalyan devinden Lewandowski'ye kanca! Herkes Milan derken... 14:46