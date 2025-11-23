Beşiktaş–Samsunspor maçında tartışmalı an! VAR incelemesi penaltı çıkarmadı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Samsunspor'u konuk etti. Mücadelenin 37. dakikasında siyah-beyazlılar adına kritik bir pozisyon yaşandı.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, ceza sahası içinde kafa bölgesine aldığı darbe sebebiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden değerlendirmek için monitöre davet edildi.
Karaoğlan, uzun süren incelemenin ardından müdahaleyi penaltı olarak yorumlamadı ve oyunu devam ettirme kararı aldı.
İŞTE O POZİSYON
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.