Beşiktaş–Samsunspor maçında sahaya martı indi! Seba’nın sözleri yeniden hatırlandı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmada ilginç ve duygusal bir an yaşandı. Tüpraş Stadı'nda mücadele devam ederken sahaya bir martı indi. Görevlilerin yönlendirme çabalarına rağmen kuş, dakikalarca saha içinde kalmayı sürdürdü.

Bu sıra dışı an, siyah-beyazlı camiada farklı bir anlam kazandı. Aynı gün, Beşiktaş'ın efsane Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın İnönü Stadyumu'nda attığı ilk golün 78. yılıydı.

Seba'nın yıllar önce söylediği, "Sizi özlediğimde yanınıza bir martı olarak geleceğim" sözü, sahaya inen martı ile birleşince tribünlerde ve sosyal medyada duygusal yorumların yapılmasına neden oldu.