Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç’tan hakem Karaoğlan’a çok sert tepki!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetimine dair oldukça sert açıklamalarda bulundu.

Hakem atamasını doğru bulmadığını söyleyen Kılıç, Karaoğlan'ın geçmişteki tartışmalar nedeniyle Beşiktaş camiasında güven oluşturmadığını belirtti. Kılıç, VAR incelemesine rağmen siyah-beyazlıların penaltı beklentisinin karşılanmamasına da tepki gösterdi.

🦅 Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç: Buradan MHK'ya bir sözümüz var; Beşiktaş düşmanı olarak adı çıkmış bir hakemin maçımıza verilmesini çok doğru bulmuyoruz. Dakikalarca VAR'da incelenen ve çok da benzerine rastlanmayan bir şekilde penaltımız verilmedi. Bundan sonraki tüm hakem… pic.twitter.com/mbKYFmnWKU — A Spor (@aspor) November 23, 2025

Murat Kılıç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş düşmanı olarak adı çıkmış bir hakemin maçımıza verilmesini çok doğru bulmuyoruz. Dakikalarda VAR'da incelenen ve çok da benzerine rastlanmayan bir şekilde penaltımız verilmedi. Bundan sonraki tüm hakem atamalarının takipçisi olacağız. Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz."

"SAMSUNSPOR BAŞKANINA TAVSİYEMİZ VAR"

Samsunspor Başkanı Robert Yüksel'e bir sözümüz ve bir tavsiyemiz var; Beşiktaş'ın adını ağzına almaktan vazgeçsin. Kendine PR yapıp Beşiktaş'ın adını ağzına alanların, tarihte isimleri yok olup gitmiştir.