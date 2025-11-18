CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı! Transferi için rakam belirlendi

Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Portekizli yıldız Rafa Silva’ya asla taviz verilmeyecek. Türkiye dışında 15 milyon euro bedeli ödeyen 32 yaşındaki oyuncuyu transfer edebilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Rafa Silva sıkıntısı, şu sıralar Beşiktaş gündemini en çok meşgul eden konuların başında geliyor. Portekizli yıldız, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelmesine rağmen sakatlığını gerekçe göstererek sabah ve akşam antrenmanlarına katılmamıştı. Mutlu olmadığını belirten ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan 32 yaşındaki maestroya kesinlikle taviz verilmeyecek. 3 milyon euroyu getirip ayrılma hayalleri kuran Rafa, Başkan Serdal Adalı'nın kararlı duruşu karşısında geri adım attı.

GEREKİRSE FIFA'YA GİDEBİLİR!

Yıldız futbolcunun Türkiye'de başka bir takımda kesinlikle forma giyemeyeceğinin altını çizen siyah-beyazlı kulübün başkanı, basın toplantısında "Rafa Silva ya oynar ya prensiplerimiz doğrultusunda gider ya da oturur. Gerekirse konu FIFA'da çözülür" şeklinde konuştu. Rafa'nın menajerlik şirketi de cumartesi gecesi "Rafa sözleşmesinin gereklerini yerine getirecek" açıklamasını yaptı. Tecrübeli oyuncu ile ocakta yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetiminin koşulu ise 15 milyon euroluk bonservis bedeli.

FM ÇEKİMLERİNE KATILMADI

Rafa Silva, FIFA'nın partnerleri arasında yer aldığı FM 2026 (Football Manager) oyununun reklam çekimlerine katılmayı kabul etmedi. Kulüplere resmi yazı gönderen FIFA'nın, FM 2026 video içerikleri için oyuncu istediği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün, Rafa'dan çekimlerde yer almasını istediği, ancak 32 yaşındaki yıldızın özel sözleşmesini gerekçe göstererek bu talebi geri çevirdiği ifade edildi.

KRİTİK GÜN!

Rafa Silva'nın siyah-beyazlı kulüpteki geleceği için kritik gün bugün... Ümraniye'de olmasına rağmen pazar günü gerçekleştirilen iki antrenmana da sakat olduğunu ileri sürerek iştirak etmeyen Portekizli yıldızın bugünkü idmana katılıp katılmayacağı camianın en çok merak ettiği konu haline geldi. Rafa yine antrenmana katılmazsa Beşiktaş'ta yeni bir süreç başlayacak.

39 GOLE KATKI YAPTI

Rafa Silva Beşiktaş'ın skor yükünü adeta tek başına çekti. Siyahbeyazlı formayı 65 müsabakada giyen 32 yaşındaki yıldız, 23 kez ağları sallarken, 16 da gol pası verdi. Rafa tam 39 gole katkı sundu.

Beşiktaş'tan ayrılmayı kafasına koyan Rafa Silva'nın talibi çok. Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'nin yanı sıra Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica ve Belçika ekibi Club Brugge Portekizli yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

