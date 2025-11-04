Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Yönetim Kurulu toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Adalı, Galatasaray mağlubiyeti ile birlikte teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili öne sürülen iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...

"EN UFAK BİR PROBLEMİMİZ YOK"

"Futbol komitesini hayata geçirdik. Sergen Hocamız ile ilgili birçok şey söyleniyor. Sergen Hocamız görevinin başındadır ve en ufak bir problemimiz yoktur."

"KIRMIZI KARTA KADAR OLAN BÖLÜMDE..."

"Derbiyi konuştuk. Maalesef iş artık şanssızlıklar serisine bağlandı. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Şunu net söyleyebilirim, maçtan sonra teknik heyet ile de konuştuk. Sergen Hoca'nın oynatmak istediği bir oyun sistemi var, kırmızı karta kadar olan bölümde bunu gördük. Bütün şeyimiz o 25-30 dakikalık bölümü tüm 90 dakikaya yaymaları. 90 dakikaya yaydıkları takdirde, Beşiktaş'ı mağlup görme şansımız olmaz. Samimi söylüyorum."