Dikilitaş müjdesi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Dikilitaş Projesi ile ilgili müjdeyi verdi. Adalı, "Proje için ilgili bakanlarımız ile bir araya geldik. Müjdesini vermek isterim ki bugün itibarıyla gereken imzaların hepsi atılmış durumdadır. Konu tamamen resmiyete dökülmüştür. Dikilitaş Projesi'nin bu kadar kısa sürede bu noktaya gelmesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emeği vardır. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Sportif faaliyetlerin dışındaki gelirlerimizi arttırmak, bu gelirleri sportif faaliyetlerimiz için kullanmak ve her geçen gün bu şekilde büyümeye devam etmek zorundayız.

'GELİRİ BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Başka türlü rakiplerimizle mali açıdan hiçbir şekilde mücadele edemeyiz.

Dikilitaş projesi bu işlerin ilki olacak. Gelir hedeflerimizi daha da büyütmeye çalışıyoruz" dedi. Futbolda üst üste aldıkları kötü sonuçlarla yarıştan uzaklaştıklarını ifade eden Adalı, "Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşısında hiç beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bu maçları kazanarak yükselişte olmayı hedefliyorduk, ama ne yazık ki bu 2 maçla yarışta geride kaldık" şeklinde konuştu.

ADALI VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Serdal Adalı ve yönetiminin 1. döneminin idari ve mali açıdan ibrası için oylama yapıldı. Oylama sonucunda Adalı yönetiminin 1. dönemi üyeler tarafından oy çokluğuyla ibra edildi. Daha sonra 11 Mayıs 2025 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında görev alan yönetimin ikinci döneminin ibrası için oylamaya geçildi. 2. dönem de 354'e karşı 332 oyla ibra edildi. Öte yandan 1 Haziran 2025- 31 Mayıs 2026 mali yılı konsolide bütçesi okundu ve oylamaya sunuldu. Konsolide bütçesi revize edildikten sonra oy çokluğuyla kabul edildi.

BORÇ 17.7 MİLYAR TL

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Toplantıda mali konularla ilgili bilgi veren denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olduğunu söyledi.

ADALI: Kaynaklar oluşturduk

Geldiğimiz andan itibaren kulüpte birçok şeyi düzeltmeye çalıştık. Kaynaklar oluşturduk ve geçmişten gelen çok dosyalar kapattık.

Tarihimizin en yüksek gelirini getirecek projeye başladık, tek seferdeki en büyük borç ödemesini yaptık. Futbolda işler iyi gitmediği sürece bunun 10 katı dosya da kapatsak, 100 katı kaynak da oluştursak bu konular hep gölgede kalıyor. Bu işin doğası böyle.

37 RESMİ TRANSFER İŞLEMİ

Yine böyle bir kırılma yaşamamamız için tam da bu dönemde tek yumruk olmamız gerekiyor.

Bu transfer sezonunun sonunda 25'i giden ve 12'si gelen olmak üzere tam 37 transfer işlemi gerçekleştirdik. Bu transfer çalışmaları nihayetinde azalan oyuncu sayımıza rağmen takım değerimizde 30 milyon euroluk bir artış olmuş ve piyasa değerimiz 137 milyon eurodan 167 milyon euroya yükselmiştir.

GÖREV SÜRESİ 2 YILA İNSİN

Olağan seçimli genel kurullarımız normal şartlar altında 3 yılda bir yapılıyor. Süleyman Seba'dan bugüne tam 25 yıl geçmiş ve bu 25 yılda tam 16 kere seçim yapmışız. Yapmayı planladığımız tüzük değişikliğiyle yönetimlerin görev süresini 3 yıldan 2 yıla indirmeyi öneriyoruz.

Kendi görev süremizden de bu şekilde 1 yıl eksiltiyoruz. 2 yılda başarılı oldun oldun, olamadıysan kararı camia versin.

9.3 MİLYAR ÖDEME YAPTIK

Görevde olduğumuz 10 aylık süreçte; geçmişten gelen yükümlülükler de dahil olmak üzere 9.3 milyar TL ödeme yapmış durumdayız.

Bu para sadece 10 ay gibi bir sürede cebimizden çıktı. Finansal projelerimizin de katkısıyla, gelir gider dengesini oluşturmuş sağlıklı bir yapıya mutlaka kavuşacağız. Bu maliyetlerin altından nasıl kalkılacağı, bu nakit akışının nasıl sağlanacağı konularında camiamın içi rahat olsun.

HASAN ARAT'A ÇİFTE CEZA

Sevk edildiği disiplin kurulu tarafından 1 yıl süreyle kulüp üyeliğinden uzaklaştırılan eski başkan Hasan Arat'ın cezası oylandı. Arat oy çokluğuyla üyelikten geçici olarak 1 yıllığına çıkarıldı. Arat 12 Nisan'daki Olağan Divan Kurulu toplantısında kürsüdeki konuşması esnasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.

İBRA EDİLMEDİ

Eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ayrıca idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmedi.