Kartal’ın cevheri

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Benfica'nın yıldızı Orkun Kökçü'yü renklerine bağlaması, futbol dünyasında ses getirmişti. Siyah-beyazlı renklere olan aşkıyla bilinen ve kaptanlığa yükselen 24 yaşındaki yıldız, 28 milyon euro piyasa değeri ile Kartal'ın en kıymetli ismi olarak dikkat çekiyor. Kasımpaşa maçı sonrası taraftarlarla diyaloğa giren Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisindeki oyunuyla kendisini affettirmek istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ın diğer kozları Abraham, El Bilal Toure ve Jota Silva'nın ise 15'er milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

LİGDE 3 GOLE KATKIDA BULUNDU

Beşiktaş formasıyla henüz gol siftahı yapamayan Orkun Kökçü, Trendyol Süper Lig'de 9 maçta toplam 790 dakika süre aldı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Göztepe deplasmanında takımdaki yerini alamayan kaptan, ligde arkadaşlarına toplam 3 gol pası verdi.