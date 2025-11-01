CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın kozu Rafa Silva ve Tammy Abraham!

Beşiktaş'ın kozu Rafa Silva ve Tammy Abraham!

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacağı kritik karşılaşma öncesi hücum hattındaki yıldızları Rafa Silva ve Tammy Abraham’a güveniyor. Sergen Yalçın, Dolmabahçe'deki mücadelede iki deneyimli futbolcuyu ön plana çıkarmayı düşünüyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ın kozu Rafa Silva ve Tammy Abraham!

Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine odaklandı. Yarın akşam Dolmabahçe'de taraftarının önünde kritik bir 90 dakikaya çıkacak siyah-beyazlılar, tüm planlarını hazırladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları, hücum gücünün ön planda olmasını hedefliyor. Bu doğrultuda takımın deneyimli isimleri Rafa Silva ile Tammy Abraham'a büyük görev düşecek. İki yıldız da yarın akşam oynanacak dev derbide sahada olmak istiyor.

TECRÜBE VE KALİTE

Kariyerleri boyunca bu tip önemli maçlara çok kez çıkan Rafa Silva ve Tammy Abraham, Fenerbahçe karşısında ileri uçta yer alacak. Sergen Yalçın'ın iki yıldızın hem tecrübesinden hem de kalitesinden faydalanmak istediği bildirildi. Yalçın'ın yardımcılarıyla yaptığı toplantılarda iki ismin hızı ve son vuruşlardaki etkinliğinin önemli olduğunu aktardığı belirtildi. Rafa Silva ve Abraham'ın hücumda serbest rolde olup birbirlerini tamamlayacağı vurgulandı.

RAFA DERBİLERİ ÇOK SEVİYOR

Rafa Silva, Beşiktaş'taki döneminde derbi maçlarında başarılı bir grafik çizdi. Portekizli yıldız, siyahbeyazlı formayla Galatasaray'a 2 gol atarken, Trabzonspor filelerini 1 kez havalandırdı. Rafa Silva, Fenerbahçe'ye karşı henüz gol sevinci yaşamadı. Ancak Rafa Silva'nın forma giydiği iki maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

16 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Sezon başında siyah beyazlı takıma transfer olan Tammy Abraham bu sezon 16 resmi maça çıktı. Abraham söz konusu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik skor katkısı yaptı ve 11 gole doğrudan etki etti. İstikrarıyla da dikkat çeken 28 yaşındaki İngiliz yıldız bin 293 dakika süre aldı.

TAMMY ABRAHAM'IN İKİNCİ DERBİSİ

Tammy Abraham, Beşiktaş kariyerinde ikinci derbisine çıkacak. Daha önce RAMS Park'ta Galatasaray'la oynanan derbide takımının tek golünü atan Abraham, Fenerbahçe karşısında da skor arayacak. İngiliz forvet, Dolmabahçe'deki dev derbide takımının en önemli kozlarından biri olacak.

