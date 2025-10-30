Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi prim dopingi!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi adeta sezonun kırılma maçı olarak görülüyor. Son dört karşılaşmada yalnızca bir galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda oynanacak dev mücadelede hem puan hem de moral arayacak.

Camia içinde artık puan kaybına tahammül kalmazken teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular, kötü gidişata son verip yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Derbi, takımın ve taraftarın yeniden kenetlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise kritik maç öncesi motivasyonu artırmak için devreye girdi. Takımın galip gelmesi halinde özel prim dağıtılacağını açıklayan Adalı, bu hamlesiyle futbolcuların moralini yükseltti.