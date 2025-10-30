CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi prim dopingi!

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi prim dopingi!

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş’ta gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Başkan Serdal Adalı, galibiyet halinde takıma özel prim sözü vererek hem moral hem motivasyon kazandırdı. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 09:43
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi prim dopingi!

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi adeta sezonun kırılma maçı olarak görülüyor. Son dört karşılaşmada yalnızca bir galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda oynanacak dev mücadelede hem puan hem de moral arayacak.

Camia içinde artık puan kaybına tahammül kalmazken teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular, kötü gidişata son verip yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Derbi, takımın ve taraftarın yeniden kenetlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise kritik maç öncesi motivasyonu artırmak için devreye girdi. Takımın galip gelmesi halinde özel prim dağıtılacağını açıklayan Adalı, bu hamlesiyle futbolcuların moralini yükseltti.

G.Saray'ın yıldızına kanca!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Mustafa Çulcu, bahis skandalı sonrası o noktaya dikkat çekti! "Arkada gizli kalmış isimler..."
Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i kabul edecek
G.Saray'da Icardi için kritik hamle!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar listesi | 30 Ekim ZTK maçları - Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? Bugünkü maçlar listesi | 30 Ekim ZTK maçları - Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 09:19
G.Saray'ın yıldızına kanca! G.Saray'ın yıldızına kanca! 09:08
Karaköprü Belediye Spor-Rizespor maçı detayları! Karaköprü Belediye Spor-Rizespor maçı detayları! 08:57
F.Bahçe'de Szymanski krizi büyüyor! F.Bahçe'de Szymanski krizi büyüyor! 08:45
Alanyaspor Bursa'da turladı! Alanyaspor Bursa'da turladı! 00:58
Antalya'da bir üst tura çıkan ev sahibi ekip oldu! Antalya'da bir üst tura çıkan ev sahibi ekip oldu! 00:58
Daha Eski
Manisa'da turlayan Muğla! Manisa'da turlayan Muğla! 00:58
G.Saray'a Singo müjdesi! G.Saray'a Singo müjdesi! 00:58
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! 00:58
Real Betis'ten Amrabat atağı! Real Betis'ten Amrabat atağı! 00:58
Osimhen için bomba iddia! Barcelona... Osimhen için bomba iddia! Barcelona... 00:58
Hakan coştu Inter kazandı! Hakan coştu Inter kazandı! 00:58