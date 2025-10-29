Fenerbahçe'ye kaybetmedi

Beşiktaş'ın derbide en büyük kozu Sergen Yalçın... 52 yaşındaki teknik adam siyah-beyazlı takımın başında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 8 maçın 4'ünü kazanırken, sadece 1 kez kaybetti. Söz konusu 8 müsabakanın 3'ünde sarı-lacivertlilere rakip olan Yalçın, 2 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, mağlubiyet yüzü görmedi.
