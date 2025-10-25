Yalçın Fener'i mercek altına aldı

Sergen Yalçın'ın ekibi, Fenerbahçe–Stuttgart maçını yerinde izleyerek 2 Kasım'daki dev derbi öncesi ayrıntılı analiz yaptı. Yalçın'ın yardımcıları Murat Kaytaz, Ozan Köprülü, Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz; Stuttgart maçını stadyumdan takip etti.
Sergen Yalçın'ın ekibi, Fenerbahçe–Stuttgart maçını yerinde izleyerek 2 Kasım'daki dev derbi öncesi ayrıntılı analiz yaptı. Yalçın'ın yardımcıları Murat Kaytaz, Ozan Köprülü, Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz; Stuttgart maçını stadyumdan takip etti.