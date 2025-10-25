Organize işler

Konyaspor deplasmanından galibiyetle dönen Beşiktaş, milli arada çalıştığı duran toplarla skor üretmenin yolunu buldu. Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde kafayla fileleri bulan Ndidi, gol perdesini açan isim olmuştu. Korner organizasyonunda golü bulan siyah-beyazlıların bu konuda milli arada özel bir çalışma içerisinde olduğu öğrenildi. Duran top konusunda hem savunmadaki zaaflar hem de hücumdaki etkisizlik üzerinde duran teknik heyet, bu çalışmaların meyvesini Konyaspor deplasmanında Nijeryalı yıldızın golüyle aldı. Başta Orkun Kökçü olmak üzere duran toplarda etkili ayakları devreye sokmaya çalışan Kara Kartal, ilerleyen haftalarda benzer organizasyonları artırmayı hedefliyor.