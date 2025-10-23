CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Telafi ettik

Telafi ettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor galibiyetini yorumladı. Yalçın, "Hafta sonu beklemediğimiz bir sonuç aldık. Kimsenin beklemediği bir sonuçtu. Bugün de erteleme maçı, bayağı bir eksiğimiz vardı. Hafta sonunu telafi ettik bugün. Zor bir deplasmandı, zor bir maç oldu" dedi. İlk 11 tercihlerini değerlendiren deneyimli hoca, "Sürpriz olarak görmüyorum. Ersin de bizim kalecimiz, Taylan da bizim oyuncumuz. 4 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Bütün oyunculardan faydalanmak istiyoruz. Bu oyun bir performans oyunu ve oyuncuların performans vermesi gerekiyor. Bugün de iyi oynadılar" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Telafi ettik
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor galibiyetini yorumladı. Yalçın, "Hafta sonu beklemediğimiz bir sonuç aldık. Kimsenin beklemediği bir sonuçtu. Bugün de erteleme maçı, bayağı bir eksiğimiz vardı. Hafta sonunu telafi ettik bugün. Zor bir deplasmandı, zor bir maç oldu" dedi. İlk 11 tercihlerini değerlendiren deneyimli hoca, "Sürpriz olarak görmüyorum. Ersin de bizim kalecimiz, Taylan da bizim oyuncumuz. 4 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Bütün oyunculardan faydalanmak istiyoruz. Bu oyun bir performans oyunu ve oyuncuların performans vermesi gerekiyor. Bugün de iyi oynadılar" ifadelerini kullandı.
