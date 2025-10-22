CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan kadro tercihi açıklaması! "Performans alamadığımız..."

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 3. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 19:36 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 19:38
Trendyol Süper Lig'in ertelenen 3. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor.

Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın mücadele öncesi konuştu.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ

Sergen Yalçın: "Hafta sonu beklemediğimiz bir sonuç aldık. Kimsenin beklemediği bir sonuçtu. Futbol, zor bir oyun ve her türlü sonuç ortaya çıkabiliyor. Performanslar, mücadele, istenen oyun olmadığında diğer taraf oyunu oynuyor. Bugün de erteleme maçı, bayağı bir eksiğimiz var. Bu maçlar bizi çok zorluyor. Hazır olmayan, sakatlıktan çıkan oyuncular var. Hafta sonunu telafi etmek istiyoruz bugün. Zor bir deplasman, zor bir oyun olacak diye düşünüyorum, izleyip göreceğiz hep birlikte."

"PERFORMANS ALAMADIĞIMIZ BÖLGELERİ DEĞİŞTİRDİK"

"Çok sürpriz olarak görmüyorum. Ersin de bizim kalecimiz, Taylan da bizim oyuncumuz. 4 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Performans alamadığımız bölgelerdeki oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bütün oyunculardan faydalanmak istiyoruz. Bu oyun bir performans oyunu ve oyuncuların performans vermesi gerekiyor. Performans veremeyince, bekleyen oyuncularla devam ediyoruz. Bölgelere göre oyuncu arıyoruz biraz da. Umarım bugün iyi olur." dedi.

Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı!
