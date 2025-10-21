CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kadro sıkıntısı

Kadro sıkıntısı

Süper Lig’de erteleme karşılaşmasında yarın akşam Konyaspor’a konuk olacak siyah-beyazlılarda statü gereği 8 yeni transfer takımdaki yerini alamayacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
Kadro sıkıntısı

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in ertelenen 3. hafta karşılaşmasında yarın akşam Konyaspor deplasmanına çıkacak. Siyahbeyazlılar zorlu müsabakada statü gereği tam 8 yeni transferinden faydalanamayacak. Tiago Djalo, Cengiz Ünder, Jota Silva, Gökhan Sazdağı, Vaclav Cerny, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut ve El Bilal Toure bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu durum Beşiktaş'ın kadro derinliğini olumsuz yönde etkiliyor. Eli zayıflayan Sergen Yalçın, genç oyuncularla maç kadrosunu takviye edecek. Devrim Şahin'in yine ilk 11'de forma şansı bulması bekleniyor.

KAYSERİ MAÇI 11'İ

Beşiktaş, Kayserispor'u rakip sahada 4-0 yendiği karşılaşmada statü gereği yeni transferlerden yararlanamamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın şu 11'i sahaya sürmüştü: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa, Rashica, Devrim Şahin, Abraham.

