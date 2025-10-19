Cengiz yetmedi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gençlerbirliği karşısında şok bir mağlubiyet alan Beşiktaş'ta ayakta kalan isimlerin başında Cengiz Ünder geldi. Maçın ilk yarısında siyah-beyazlı takım adına rakip kaleye ilk şutu çeken yıldız oyuncu 47. dakikada sahne aldı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Rafa Silva'nın asistinde savunmanın arkasına sarkarak sağ ayağıyla topu köşeye gönderdi ve takımını öne geçirdi. Cengiz Ünder böylece Beşiktaş formasıyla ikinci golünü attı. Fenerbahçe'den transfer edilen tecrübeli oyuncu 5. haftada Başakşehir filelerini havalandırmıştı.