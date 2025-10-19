CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Cengiz yetmedi

Cengiz yetmedi

Gençlerbirliği karşısında etkili oyunuyla dikkat çeken yıldız oyuncu, Beşiktaş formasıyla ikinci golünü kaydetti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 06:50
Cengiz yetmedi

Gençlerbirliği karşısında şok bir mağlubiyet alan Beşiktaş'ta ayakta kalan isimlerin başında Cengiz Ünder geldi. Maçın ilk yarısında siyah-beyazlı takım adına rakip kaleye ilk şutu çeken yıldız oyuncu 47. dakikada sahne aldı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Rafa Silva'nın asistinde savunmanın arkasına sarkarak sağ ayağıyla topu köşeye gönderdi ve takımını öne geçirdi. Cengiz Ünder böylece Beşiktaş formasıyla ikinci golünü attı. Fenerbahçe'den transfer edilen tecrübeli oyuncu 5. haftada Başakşehir filelerini havalandırmıştı.

