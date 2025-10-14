Rıdvan Yılmaz hasreti bitirecek

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın G. Rangers'tan transfer ettiği Rıdvan Yılmaz bu sezon sadece Göztepe maçında forma şansı bulmuştu. Söz konusu maçta 19 dakika süre alan 24 yaşındaki sol bek, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma giyerek bir ilke imza atmak istiyor. Antrenmanlarda istekli görüntüsüyle dikkat çeken genç oyuncunun cumartesi günü David Jurasek'in yerine forma giymesi bekleniyor.