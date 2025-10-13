Beşiktaş'tan Davitashvili fedakarlığı! Transferi için...

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta ocak ayı oldukça hareketli geçecek. Hem eksik bölgelere takviye yapmak hem de alternatifi bol kadro oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Yalçın'ın talebi doğrultusunda transfer planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Kış döneminde kadroya en az 3 ekleme yapılması amaçlanıyor. Son yıllarda kronikleşen sol kanat sorununa çare bulmak isteyen Kartal'ın en önemli hedefi Zuriko Davitashvili...

SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

Ligue 2 ekibi Saint Etienne'de forma giyen Gürcü yıldız siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak bakıyor. Ocakta Fransız kulübüyle temasa geçmesi beklenen Başkan Serdal Adalı'nın 24 yaşındaki oyuncuya siyah-beyazlı formayı giydirebilmek için mali yönden her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi. Sergen Yalçın'ın etkili driplingleri, birebirde adam eksiltme yeteneği nedeniyle Davitashvili'nin transferine onay verdiği belirtildi.

GÜRCİSTAN'DA 11 GOLE KATKI

Davitashvili'nin milli takım performansı dikkat çekici. Kvaratskhelia ile birlikte ofansif bölgede Gürcülerin en önemli kozu olan 24 yaşındaki sol kanat, 48 kez milli formayı ıslattı. 7 gol, 4 asistlik performansıyla toplam 11 gole katkıda bulundu. Davitashvili milli takım kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.