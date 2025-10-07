CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Yeniden doğdu

Yeniden doğdu

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı yıldız oyuncu, Galatasaray derbisinde süre aldığı 23 dakikalık bölümde 3 kilit pas atarken, yüzde 86 isabet yüzdesiyle oynadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 06:50
Yeniden doğdu

Teknik direktör Sergen Yalçın yaz transfer döneminde Cengiz Ünder'in renklere bağlanmasını çok istemişti. 52 yaşındaki teknik adam yorumculuk yaptığı dönemde "Cengiz'i ver bana, bir ayda ligin yıldızı yapayım. Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam, onu da öyle yaparım" ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe döneminde yedek kulübesine adeta mahkum kalan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, siyahbeyazlı forma altında adeta küllerinden doğdu.

İLK MAÇINDA GOL SİFTAHI YAPTI

Başakşehir karşısında 73'üncü dakikada Rafa Silva'nın yerine oyuna dahil olan yıldız oyuncu, 90+1'de Demir Ege'nin asistinde kafa golüyle siyahbeyazlı takıma 3 puanı getirdi. İlk maçında golle tanışan Cengiz Ünder, Galatasaray derbisindeki performansıyla da beğeni topladı. Cerny'nin yerine oyuna giren ve 23 dakika süre alan deneyimli futbolcu, sağ kanada hareketlilik getirirken, siyah-beyazlı takımın en üretken oyuncusu oldu.

YÜZDE 86 PAS İSABETİYLE OYNADI

Dev karşılaşmada 21 defa topla buluşan ve yüzde 86 (12/14) isabetli pas yüzdesiyle oynayan Cengiz Ünder, 3 kilit pas attı. 2 ikili mücadeleden galip ayrılan ve hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan siyah-beyazlı futbolcu, 74. dakikada Rafa Silva'ya 'alda at' dercesine pas verdi, ancak Portekizli yıldız net pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder'e önümüzdeki maçlarda daha çok süre vermesi bekleniyor.

OPSiYONU 6 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Cengiz Ünder'i kadrosuna katmıştı. Siyahbeyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın etkisiyle form grafiğinde yükselme dikkat çeken yıldız futbolcunun bonservisini almak isterse 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödeyecek.

