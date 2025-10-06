CANLI SKOR ANA SAYFA
Rafa bunu hep yapıyor

Rafa Silva Galatasaray savunmasının belkemiği Davinson Sanchez'in adeta kabusu oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Rafa Silva Galatasaray savunmasının belkemiği Davinson Sanchez'in adeta kabusu oldu. Derbinin 34. dakikasında Cerny'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Portekizli yıldız, son adam Kolombiyalı stoperin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Davinson Sanchez'e tereddütsüz kırmızı kart çıkardı. Rakibinin kırmızı kart görmesini sağlayan Rafa Silva geçen sezon Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'ın 2-1'lik skorla Süper Lig'deki tek yenilgisini aldığı derbide Davinson'dan şık bir biçimde sıyrılıp topu ağlarla buluşturmuştu. Ligde bu sezon 5 kez ağları sallayan 32 yaşındaki futbolcu ayrıca Konferans Ligi'nde 2 asist yaptı.

SON DAKİKA
