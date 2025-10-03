CANLI SKOR ANA SAYFA
Son karar Djalo-Emirhan

Son karar Djalo-Emirhan

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesi savunma kurgusu için teknik kurmaylarıyla birlikte yoğun mesai harcıyor.
52 yaşındaki teknik adam, Kocaelispor maçının ardından defansta sürekli değişiklik yapılmasının sebebini "Farklı oyuncular deniyoruz. Her maç bir oyuncu değişiyor gibi görünüyor ama doğru ikiliyi arıyoruz" şeklinde açıklamıştı. Kocaelispor maçında Emirhan Topçu - Tiago Djalo ikilisine görev veren deneyimli çalıştırıcının iki futbolcunun performansından memnun kaldığı belirtildi.

EMİRHAN, UDUOKHAİ'Yİ KESTİ

Juventus'tan renklere bağlanan Portekizli stoper son lig maçında 4 ikili mücadelenin 2'sinden galip ayrılmış, 6 top uzaklaştırmış, 2 de pas arası yapmıştı. Kayserispor ve Kocaelispor maçlarında ilk 11'de forma giyen Emirhan ise hırsı ve mücadele gücü ile beğeni topladı. Felix Uduokhai'yi kesen 24 yaşındaki oyuncu, son Kocaelispor sınavında 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı, 5 top uzaklaştırdı, 1 de pas arası yaptı. Savunmada artık istikrarı yakalamak isteyen Sergen Yalçın'ın dev derbide iki oyuncuya ilk 11'de forma vermesi bekleniyor.

TEKNİK HEYETTEN FORMA İSTEDİ

Antrenmanlarda hırslı ve istekli görüntüsüyle dikkat çeken Tiago Djalo, teknik direktör Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisinde forma istedi. Siyah-beyazlı takıma çok çabuk adapte olan 24 yaşındaki savunmacı, dev karşılaşmada forma giymeye hazır olduğunu belirterek "Kalitemin olduğunu biliyorum. Oynamak istiyorum" diye konuştu.

