Emir Çevik Beşiktaş’ta

Kocaeli Güneşspor, 2011 doğumlu Emir Çevik'in Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu. 14 yaşındaki oyuncu ön liberoda görev yapıyor. Emir, Beşiktaş Futbol Akademi Gençlik Gelişim Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin istediği isimler arasında yer alıyordu. Güneşspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, Kocaeli İl Karması ile Türkiye Şampiyonası'nda üst düzey performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti.
