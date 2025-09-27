8 yaşında keşfedildi

10 oyuncusundan yoksun olarak Kayserispor deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın orta sahayı bozmamak için ilk 11'de sahaya sürdüğü Devrim Şahin performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Eski futbolcu ve Futbol Akademi İzleme Antrenörü merhum Vural Yılmaz tarafından 8 yaşında keşfedilen genç oyuncu, altyapıya alındı. Geçen sezon U19 Ligi'nde 4-3 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona eren Fenerbahçe derbisinde sol çaprazdan ayak içiyle şık bir gole imza atan Devrim adından söz ettirdi. Yardımcı antrenör Ozan Köprülü'nün tavsiyesiyle A takımla antrenmanlara çıkarken, kısa zamanda teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girdi. Güçlü fiziği ve etkili driplingleri ile beğeni toplayan 18 yaşındaki sol kanat, Kayserispor karşısında hocasının güvenini boşa çıkarmadı. 52 yaşındaki teknik adam 90 dakika sonrası "Devrim Şahin'in forma şansını iyi kullandığını düşünüyorum" diyerek ilerleyen haftalarda da genç yeteneğe görev vereceğinin sinyallerini verdi.

BIRAKIN İŞİNİ YAPSIN

Genç oyuncu Devrim Şahin'le ilgili sosyal medyadaki tartışmaların ardından Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından "Let him cook" şeklinde paylaşım yaptı. İngilizce deyimin Türkçe karşılığı ise "Bırakın işini yapsın." Bu arada Tammy Abraham da "Birçok şeyin başlangıcı! Tebrikler" şeklindeki paylaşımla 18 yaşındaki oyuncuya destek verdi.