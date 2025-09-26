CANLI SKOR ANA SAYFA
BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı! Hangi mevkide oynatacak?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor karşısında yaptığı hat-trick ile maça damgasını vuran Rafa Silva'yı sezonun geri kalanında hangi mevkide kullanacağını kesinleştirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
Beşiktaş, erteleme maçında Kayserispor'a fark atarken Rafa Silva performansıyla ayakta alkışlandı. Profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında 3 gol birden atarak hat-trick yapan Portekizli futbolcu, Sergen Yalçın'ı da memnun etti. Yalçın'ın çok güvendiği ve ilk günden itibaren 10 numara olarak görmek istediği 32 yaşındaki futbolcu, Kayseri'de performansıyla adından söz ettirdi. Rafa Silva'yı ilk tebrik eden isim de hocası Sergen Yalçın oldu.

HÜCUM GÜCÜ OLACAK

Sezonun kalan kısmında ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Rafa Silva'nın artık tamamen 10 numarada yer alacağı belirtildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcılarının çok gerekmedikçe Rafa Silva'yı kanatlara almadan 10 numarada tutacağı aktarıldı. Benfica'da oynadığı dönemde de başarıyı 10 numarada yakalayan ünlü yıldız, hücum gücüyle öne çıkmıştı. Beşiktaş'ta da bu sezon ligde 5 maçta 4 golü yakalayan Rafa, taraftarları da umutlandırdı.

KAYSERİ'DE FUTBOL RESİTALİ

Profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini yapan Rafa Silva'nın Kayserispor deplasmanındaki performansı büyük beğeni topladı. Rafa Silva, kaydettiği 3 golün yanında 5 isabetli şut çekti, 3 şut pası verdi, 4 ikili mücadelenin hepsini kazandı, rakip ceza sahasında 9 kez topla buluştu ve 2 sahipsiz top kazandı.

JOTA SILVA RAHATLATTI

Rafa Silva, Portekizli vatandaşı Jota Silva'nın transferiyle de çok mutlu oldu. Hücum hattında birbirlerine yakın oynayan ikilini gelecek maçlarda ilk 11'de yer almaları bekleniyor. Tesislerde de her zaman birlikte hareket eden Portekizli iki futbolcu, yakın zamanda takımın en önemli kozları olacak.

MÜTHİŞ SKOR KATKISI

Rafa Silva, geçtiğimiz sezon geldiği Beşiktaş'ta hem istikrarı hem de skor katkısıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş formasıyla 60 resmi maça çıkan Rafa, 22 gol atarken 15 de asist yaptı. Portekizli futbolcu 37 gole direkt katkı yaptı.

SERGEN YALÇIN BEĞENİYOR

Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın, Rafa Silva'yı çok beğeniyor. Tecrübeli yıldızla antrenmanlarda ve tesiste bire bir konuşmalar da yapan Yalçın'ın son durumundan memnun olduğu bildirildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı takip ederken de Rafa Silva'nın 10 numarada oynaması gerektiğine vurgu yapıyordu.

6

Rafa Silva, 6 golle geçen sezondan beri Beşiktaş formasıyla en fazla Süper Lig maçının açılış golünü atan isim oldu.

