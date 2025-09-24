CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Wilfred Ndidi: Takım halinde birlikte olduğumuzda işler daha iyi olacak!

Wilfred Ndidi: Takım halinde birlikte olduğumuzda işler daha iyi olacak!

Trendyol Süper Lig’de 1. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş’ın futbolcularından Wilfred Ndidi açıklamalarda bulundu. İşte Ndidi’nin açıklamaları… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 22:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wilfred Ndidi: Takım halinde birlikte olduğumuzda işler daha iyi olacak!

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi açıklamalarda bulundu. İşte Ndidi'nin sözleri…

"ÇOK MUTLUYUZ"

"İyi bir maç oldu. 4 gol attık ve gol yemedik. Güzel bir maç olduğunu söylemek lazım. Çok mutluyuz. Bir sonraki maçta da aynısını yapmak istiyoruz.

OYUNDAN ÇIKMASI HAKKINDA

"Tedbir amaçlı bir değişiklik oldu. Sakatlıktan döndüm. 90 dakika oynamak yerine tedbir amaçlı bir durum söz konusu oldu. 5 gün içerisinde bir maç daha oynayacağız, durum bundan ibaret."

ORKUN KÖKÇÜ HAKKINDA

"İyi gidiyor. Orkun, harika bir oyuncu. Takım için elinden geleni yapıyor, her şeyini veriyor. Önemli olan takım halinde olmamız. Takım halinde birlikte olduğumuzda işler daha iyi olacaktır. Önemli olan takım her zaman, birlikte daha iyiye gidecek."

F.Bahçe Beko-Beşiktaş GAİN | CANLI
D. Zagreb-F.Bahçe | CANLI İZLE
DİĞER
Icardi ve Osimhen’in yanına 20 milyon euroluk yeni golcü! Transfer harekatı şimdiden başladı
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yatırım zirvesi! Türk ve ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldi Macron ile görüştü
Rafa Silva coştu! Kartal Kayseri'de farka koştu
Tedesco: Bu şekilde devam edemeyiz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orkun Kökçü: Daha iyi olacağım! Orkun Kökçü: Daha iyi olacağım! 22:19
Devrim Şahin: İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet ederim Devrim Şahin: İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet ederim 22:13
Abraham: Kazandıkça işler iyiye gidecek Abraham: Kazandıkça işler iyiye gidecek 22:12
Rafa Silva coştu! Kartal Kayseri'de farka koştu Rafa Silva coştu! Kartal Kayseri'de farka koştu 21:53
Sadettin Saran maçı yerinden takip etti! Sadettin Saran maçı yerinden takip etti! 20:53
Tedesco: Bu şekilde devam edemeyiz! Tedesco: Bu şekilde devam edemeyiz! 20:11
Daha Eski
Fırtına'nın F. Karagümrük mesaisi devam etti Fırtına'nın F. Karagümrük mesaisi devam etti 19:58
Sergen Yalçın'dan Devrim Şahin sözleri! Sergen Yalçın'dan Devrim Şahin sözleri! 19:25
Erzurumspor ile Keçiörengücü yenişemedi! Erzurumspor ile Keçiörengücü yenişemedi! 19:03
G.Saray'dan İlkin Aydın açıklaması! G.Saray'dan İlkin Aydın açıklaması! 18:50
PAOK taraftarlarından İsrail’e protesto! PAOK taraftarlarından İsrail’e protesto! 18:33
F.Bahçe Beko-Beşiktaş GAİN | CANLI F.Bahçe Beko-Beşiktaş GAİN | CANLI 18:26