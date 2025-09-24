Wilfred Ndidi: Takım halinde birlikte olduğumuzda işler daha iyi olacak!

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi açıklamalarda bulundu. İşte Ndidi'nin sözleri…

"ÇOK MUTLUYUZ"

"İyi bir maç oldu. 4 gol attık ve gol yemedik. Güzel bir maç olduğunu söylemek lazım. Çok mutluyuz. Bir sonraki maçta da aynısını yapmak istiyoruz.

OYUNDAN ÇIKMASI HAKKINDA

"Tedbir amaçlı bir değişiklik oldu. Sakatlıktan döndüm. 90 dakika oynamak yerine tedbir amaçlı bir durum söz konusu oldu. 5 gün içerisinde bir maç daha oynayacağız, durum bundan ibaret."

ORKUN KÖKÇÜ HAKKINDA

"İyi gidiyor. Orkun, harika bir oyuncu. Takım için elinden geleni yapıyor, her şeyini veriyor. Önemli olan takım halinde olmamız. Takım halinde birlikte olduğumuzda işler daha iyi olacaktır. Önemli olan takım her zaman, birlikte daha iyiye gidecek."