Liverpool'da Gio etkisi

Beşıktaş'ın kötü gidişat sonrası 30 Kasım 2024 tarihinde yollarını ayırdığı Giovanni van Bronchorst, Liverpool'da Arne Slot'un yardımcısı olmuştu. Hollandalı teknik adam kısa sürede takıma yaptığı katkı ile alkış topladı. İngiltere'de yayımlanan The Firm dergisi, "Gio'nun Kızıl Devrimi: Van Bronckhorst Anfield'ı nasıl dönüştürüyor?" başlıklı bir yazıyla Hollandalı teknik adamı överken "Gio'nun etkisi inkar edilemez. Taktiksel ustalık, oyunculara fısıldayan tavır" ifadelerini kullandı.

Beşıktaş'ın kötü gidişat sonrası 30 Kasım 2024 tarihinde yollarını ayırdığı Giovanni van Bronchorst, Liverpool'da Arne Slot'un yardımcısı olmuştu. Hollandalı teknik adam kısa sürede takıma yaptığı katkı ile alkış topladı. İngiltere'de yayımlanan The Firm dergisi, "Gio'nun Kızıl Devrimi: Van Bronckhorst Anfield'ı nasıl dönüştürüyor?" başlıklı bir yazıyla Hollandalı teknik adamı överken "Gio'nun etkisi inkar edilemez. Taktiksel ustalık, oyunculara fısıldayan tavır" ifadelerini kullandı.
