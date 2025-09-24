Ansu Fati pişmanlığı

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündeminde olan Ansu Fati, Monaco'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ligue 1 ekibinin Barcelona'dan kiraladığı 22 yaşındaki sol kanat, forma giydiği 2 maçta 3 kez ağları havalandırdı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı daha önce yaptığı açıklamada "Barcelona'dan Ansu Fati gündemimizdeydi. Transferi bitirmek istedim ama olmadı" ifadelerini kullanmıştı.
