Haberler Beşiktaş Ansu Fati pişmanlığı

Ansu Fati pişmanlığı

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündeminde olan Ansu Fati, Monaco'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ligue 1 ekibinin Barcelona'dan kiraladığı 22 yaşındaki sol kanat, forma giydiği 2 maçta 3 kez ağları havalandırdı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı daha önce yaptığı açıklamada "Barcelona'dan Ansu Fati gündemimizdeydi. Transferi bitirmek istedim ama olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
