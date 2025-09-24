Amir: Büyük bir meydan okuma

Beşiktaş'tan Hull City'ye kiralık olarak transfer olan Amir Hadziahmetovic, transfer süreciyle ilgili konuştu. İngiliz ekibine transferinde teknik direktör Jakirovic'in etkili olduğunu vurgulayan Boşnak orta saha, "3-4 hafta boyunca sürekli iletişim halindeydik ve transferim gerçekleşti. Hull City'ye transferimi büyük bir meydan okuma olarak görüyorum. Enis, Akintola ve Lundstram'ı Türkiye'den tanıyordum. Çok iyi insanlar ve bence çok iyi, hızlı bir şekilde uyum sağladım" dedi.
